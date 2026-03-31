Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Бокс/ММА Новости

Бекоев сделал прогноз на бой Чимаев — Стрикленд

Бекоев сделал прогноз на бой Чимаев — Стрикленд
Российский боец UFC Азамат Бекоев высказался о предстоящем поединке за титул организации в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Мы видели, что Стрикленд выносливый. Мне кажется, что Чимаев должен выигрывать этот поединок, но легко ему точно не будет. Стрикленд и неприятный боец, наносит много таких ударов-тычков. Но думаю, Хамзат победит», — сказал Бекоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
«В UFC всегда хотели зрелища». Бекоев — о скучных боях и новом контракте
Эксклюзив
«В UFC всегда хотели зрелища». Бекоев — о скучных боях и новом контракте
