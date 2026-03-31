Кроуфорд ответил на заявление Райана Гарсии, назвавшего его переоценённым

Непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд прокомментировал заявление соотечественника Райана Гарсии, назвавшего его переоценённым боксёром. Также Гарсия заявил, что считает себя лучше Кроуфорда.

«Он сбредил», — написал Кроуфорд в социальных сетях.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

