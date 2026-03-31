Биспинг: я бы хотел, чтобы Адесанья завершил карьеру

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что бывший обладатель титула в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья должен завершить карьеру после досрочного поражения в поединке с американцем Джо Пайфером, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 271 в Сиэтле (США).

«Я бы хотел, чтобы Исраэль Адесанья завершил карьеру в вечер боя. Но он этого не сделал…. Он сказал, что будет возвращаться снова и снова, честные слова от парня. Но он получает урон, и это факт. Его нокаутировал Имавов, он пропустил тяжёлые удара от Джо Пайфера, раньше такого не было. Он постарел и замедлился, и иногда бойцов нужно защитить от самих себя», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.