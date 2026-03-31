Умар Кремлёв заявил о готовности провести третий поединок Бивол — Бетербиев

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв заявил о готовности организовать третий поединок между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«IBA готова организовать бой трилогии между Биволом и Бетербиевым. Это лучшие боксёры в мире, поединок которых – событие глобального масштаба. Однако им ещё предстоит провести по одному промежуточному поединку до очной встречи. После этого, уже в конце года, можно будет предметно планировать и организовывать их третий бой.

Мы нацелены на организацию этой трилогии в России. Считаю, что сегодня проведение такого поединка выглядит вполне реалистично. Учитывая текущую мировую обстановку, Москва является самой подходящей и безопасной площадкой для события такого масштаба — здесь действительно можно всё организовать на самом высоком уровне», — приводит слова Кремлёва пресс-служба IBA.

