Бекоев: Стрикленд какой-то сумасшедший, немного «космонавт»

Российский боец UFC Азамат Бекоев высказался о бывшем обладателе титула организации в среднем весе (до 84 кг) американце Шоне Стрикленде, известном категоричными высказываниями на политические, социальные и религиозные темы.

«Мне кажется, Стрикленд какой-то сумасшедший, он гонит. Ещё вопросы такие поднимает иногда, про религии говорит. Мне кажется, он немного «космонавт», гонит», — сказал Бекоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 328 Стрикленд сразится за титул UFC с Хамзатом Чимаевым.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.

