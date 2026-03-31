Стали известны цены билетов на поединок Бивол — Айферт

Стартовала продажа билетов на поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом, который состоится 30 мая на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.

Стоимость билетов варьируется от 1500 до 6000 рублей.

Михаэлю Айферту 28 лет. Немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Имеет в своём активе победу над бывшим чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем.

Дмитрию Биволу 35 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2025-м – абсолютным чемпионом.