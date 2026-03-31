Джарон Эннис и Ксандер Зайас сразятся за два мировых титула 28 июня

28 июня в Нью-Йорке (США) состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBO и WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) пуэрториканец Ксандер Зайас (23-0, 13 KO) встретится с американцем Джароном Эннисом (35-0, 31 KO)

Джарону Эннису 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2024-м стал чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2025-м – объединённым чемпионом.

Ксандеру Зайасу 23 года. Пуэрториканец дебютировал на профессиональном ринге в 2019 году. В 2025-м стал чемпионом мира в первом среднем весе, в 2026-м — объединённым чемпионом.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

