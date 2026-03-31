«Это крупнейший поединок в боксе». Девин Хейни вызвал на бой Шакура Стивенсона

Обладатель титула WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Девин Хейни (33-0, 15 KO) заявил о готовности провести поединок с непобеждённым чемпионом мира в четырёх весовых категориях соотечественником Шакуром Стивенсоном (25-0, 11 KO).

«Я и Шакур — крупнейший поединок в боксе!» — написал Хейни в социальных сетях.

«Будь осторожен с желаниями, ведь они могут сбыться», — ответил Стивенсон.

Шакуру Стивенсону 28 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады – 2016, дебютировал как профессионал в 2017 году. Становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг) и первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионах.