Узбекистанец Шахрам Гиясов сразится за мировой титул в шоу Усика — BoxingScene

Непобеждённый узбекистанец Шахрам Гиясов (17-0, 10 KO) выступит в боксёрском шоу от промоутерской компании Riyadh Season, которое состоится 23 мая, сообщает издание BoxingScene.

Гиясов сразится за вакантный регулярный титул WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) с британцем Джеком Кэттералом (32-2, 14 KO).

Шахраму Гиясову 32 года. Уроженец Узбекистана, являющийся серебряным призёром Олимпийских игр, выступает как профессионал с 2018 года.

Джеку Кэттералу 32 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году. В 2022-м сразился за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), но проиграл раздельным судейским решением.

Напомним, возглавит вечер бокса от 23 мая поединок в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и голландцем Рико Верхувеном.