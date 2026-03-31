«Хотел увидеть там Джона Джонса». Бекоев — о турнире UFC в Белом доме

Российский боец UFC Азамат Бекоев высказался о турнире организации в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США). В главном поединке турнира подерутся американец Джастин Гэтжи и испано-грузин Илия Топурия.

«Не все бои знаю, но хотел там увидеть Джона Джонса. Но его нет. Обычный кард, не такой, какой мог бы быть. Мне кажется, получше можно было бои поставить. Но, наверное, матчмейкеры лучше знают. У нас же нет информации, что в Белом доме требуют от UFC. Я хотел, чтобы там был Джонс. Макгрегор? Он тоже, может быть, да. Но это больше в сторону хайпа», — сказал Азамат Бекоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

