Видео: Тимофей Цзю провёл битву взглядов с непобеждённым албанцем Денисом Нурджей

31-летний австралийский боксёр-профессионал Тимофей Цзю, выступающий в первой средней и в средней весовых категориях, и бывший чемпион мира по боксу провёл битву взглядов с 32-летним непобеждённым албанским атлетом Денисом Нурджей.

Поединок пройдёт в лимите средней весовой категории (до 72,6 кг) на турнире, который состоится 5 апреля в Вуллонгонге (Австралия).

В своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Цзю победил единогласным решением американца Энтони Веласкеса. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе.

На счету Нурджи 20 побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Сможет ли Тим Цзю легко сменить дивизион? Ответы даст бой с непобеждённым албанцем
Сможет ли Тим Цзю легко сменить дивизион? Ответы даст бой с непобеждённым албанцем
