Джервонта Дэвис подал иск на $ 20 млн на женщину, обвинившую его в домашнем насилии — TMZ

31-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступающий в лёгких весовых категориях, и чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис подал ответный иск на женщину, которая обвиняла его в домашнем насилии, сообщили в издании TMZ.

По данным журналистов, Джервонта отрицает все обвинения, заявляя, что никогда не бил и не удерживал женщину, и называет произошедшее вымогательством — по его словам, она требовала $ 1,1 млн в обмен на прекращение дела. Он утверждает, что она не была травмирована, сказала своему работодателю, что с ней всё в порядке, и после инцидента они продолжали оставаться вместе. Также боксёр обвиняет женщину в том, что она лишила его крупного гонорара за бой с Джейком Полом в ноябре.

Дэвис требует с женщины $ 20 млн. Ранее прокуроры сняли с Джервонты обвинение в незаконном лишении свободы.

Материалы по теме
Прокуроры сняли одно из уголовных обвинений против Джервонты Дэвиса
