«Доживает последние дни». Диаз объяснил, почему отказался от боя с Макгрегором в 2026-м

40-летний американский боец смешанных единоборств и бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе Нейт Диаз объяснил, почему отказался в 2026 году от поединка с легендарным ирландским атлетом и первым двойным чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Они хотели, чтобы я сейчас подрался с Конором Макгрегором… Хочу драться с Чарльзом Оливейрой. Хочу драться с лучшими из лучших, когда они находятся в своём лучшем состоянии. Конор велик, но я не собираюсь добивать Конора, когда он доживает свои последние дни», — сказал Диаз на YouTube-канале Theo Von.

Свой следующий поединок Нейт проведёт с соотечественником Майком Перри 16 мая на турнире MVP.

