Усик написал на стене желаний, что Джошуа станет неоспоримым чемпионом в 2027-м

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик написал на стене желаний, что 36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа станет неоспоримым чемпионом в 2027 году.

«Я всегда держу в голове фразу: «Ты можешь всё!» — подписал видео Усик в социальной сети Х.

На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В своём последнем поединке Энтони нокаутировал Джейка Пола, а через несколько дней после боя попал в ДТП, в котором погибли его тренеры-друзья.