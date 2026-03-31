Олимпийский чемпион Энгл высказался о возможной грэпплинг-схватке Царукяна и Ковингтона

57-летний американский олимпийский чемпион по вольной борьбе и бывший рестлер Курт Энгл, известный по своим выступлениям в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) и Total Nonstop Action Wrestling (TNA), высказался о возможной встрече в грэпплинг-схватке двух бойцов UFC — Армана Царукяна и Колби Ковингтона.

«Схватка Ковингтона и Царукяна? Да, ну, Колби Ковингтон — очень сильный борец. А Арман Царукян вообще не занимался борьбой. Он боролся только в детстве. И он борется только чтобы улучшить свои навыки в ММА. Так что невероятно видеть, как это делает. Зная, что у него совсем мало опыта в борьбе.

В будущем на турнире RAF надеюсь увидеть их противостояние. Думаю, это будет очень равный бой. Не скажу, что Колби будет доминировать. Полагаю, это будет прекрасное сражение», — сказал Энгл на YouTube-канале The Schmo.