Теренс Кроуфорд заявил, что Тимофей Цзю и Себастьян Фундора отказались от боя с ним

Теренс Кроуфорд заявил, что Тимофей Цзю и Себастьян Фундора отказались от боя с ним
Непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд, завершивший свою карьеру, заявил, что хотел организовать бой с Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой.

— Был ли когда-то момент, что ты присматривался к поединке с Тимом [Цзю]?
— Да, я пытался подраться с Тимом Цзю до того, как он сошёлся с Фундорой. Да-да-да. И они, по сути, сказали: «Нет, мы хотим пойти через бой с Фундорой»… Итак, Фундора одержал победу. У него два титула. Ладно, круто. Я хочу снова подраться с Фундорой, может быть. Они сказали, что боя не будет. Имею в виду, его менеджеры сказали: «Нет, мы хотим драться со Спенсом, Спенс — это более громкий бой, чем ты». И всё такое.

Спенс — более громкий бой, чем я?! Я только что побил его. Но ладно, круто, — сказал Кроуфорд на YouTube-канале Jai McAllister: BOXING & MMA.

Материалы по теме
Видео: Тимофей Цзю провёл битву взглядов с непобеждённым албанцем Денисом Нурджей
Материалы по теме
Лев в логове Цыганского короля. Как следить за возвращением Фьюри в бокс
Лев в логове Цыганского короля. Как следить за возвращением Фьюри в бокс
