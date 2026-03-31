«Даже не скучаю по этому». Джонсон описал тренировки с Чимаевым

Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон рассказал о тренировках с непобеждённым чемпионом в среднем весе Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат работает невероятно усердно. И я имею в виду, что очень усердно, почти до такой степени, что по этому даже не скучаю. Этот парень — машина… Он такой чертовски сильный и большой, мужик. Иногда я забываю, что мой рост 160 см, но у меня сердце чёртова гиганта. Я думаю: «Могу с ним драться». Да, ничего из этого не вышло.

Собираюсь пойти на тренировку по борьбе… Но я не достоин быть в этой команде. Все в этой команде непобеждённые. Я просто здесь, чтобы поддержать, принести хорошую атмосферу, хорошую энергию — и всё», — сказал Джонсон на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Материалы по теме
«Наследник» Чимаева снова на одном турнире с Борзом. Сусуркаев готов стать большой звездой
«Наследник» Чимаева снова на одном турнире с Борзом. Сусуркаев готов стать большой звездой
