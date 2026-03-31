«Маленькая тряпка». Нейт Диаз грубо раскритиковал Даниэля Кормье

40-летний американский боец смешанных единоборств и бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе Нейт Диаз раскритиковал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, а ныне члена Зала славы Даниэля Кормье.

«Ты тряпка. Ну и что же случилось с твоей карьерой тогда? Почему ты сейчас аналитик, мистер всезнайка? Рассуждаешь негативно, что я должен был сделать, когда заработал больше денег, чем ты за всю свою карьеру на любом бою, мистер чемпион. Вот таких ублюдков нужно бить. Меня это бесит до чёртиков. Этот парень скучнее некуда. Я за всю свою карьеру не видел ни одного боя ДиСи, за исключением того раза, когда я ехал в машине, а на экране был его поединок. Он поднимал какого-то парня и ходил туда-сюда, как будто только что его родил, он был такой напряжённый, а потом я отвлёкся, посмотрел на экран, он был нокаутирован, лежал на заднице.

Это единственный бой ДиСи, который я когда-либо видел, а он хочет рассуждать, что мне делать, какой я плохой боец. И сказал, мол, ты злишься, потому что был чемпионом, а когда я был далеко не чемпионом, получил гораздо больше денег? Вот она горькая правда про эту маленькую тряпку. Он комментирует бои. Ты отличный борец, ДиСи. Драться не умеешь. Ты огромный старый трус.

Помнишь, как ты плакал. Я не хотел даже говорить об этом… Чёрт», — сказал Диаз на YouTube-канале Theo Von.