Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Деметриус Джонсон заявил, что Исраэль Адесанья должен завершить карьеру

Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон заявил, что экс-чемпион UFC в категории до 84 кг нигериец Исраэль Адесанья должен завершить карьеру.

«Чувствую, что секрет моего успеха в боях был в том, что я относился к этому как к работе. Мне были нужны эти чёртовы деньги, верно? Когда беден, у тебя нет денег, у тебя другое мышление.

Я не говорю, что теперь, когда у него есть деньги, мышление изменилось, но он дерётся с кем-то, кто пытается достичь его уровня. Поэтому для меня это выглядит так: «Ты достиг всего — просто уйди из спорта». Но думаю, что любому профессиональному спортсмену это очень трудно сделать.

Хотел бы увидеть его уход. Ему больше нечего делать в смешанных единоборствах. Думаю, он достиг всего — и вы даже не учитываете его бои по кикбоксингу, которые были», — сказал Джонсон на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

