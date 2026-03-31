«Наглая ****** ложь». Кайла Харрисон раскритиковала Ронду Роузи

Чемпионка UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон раскритиковала прославленную атлетку и бывшую чемпионку UFC Ронду Роузи за ложную историю про дзюдо.

Харрисон и Роузи были членами женской олимпийской сборной США по дзюдо. Роузи стала первой американкой, выигравшей медаль в дзюдо, когда она взяла бронзу на Играх 2008 года, а Харрисон позже превзошла это достижение, выиграв золото в 2012 году (единственная представительница США среди женщин и мужчин добившаяся этого), а затем повторила успех в 2016 году, после чего в итоге перешла в ММА.

«Ронда — мой наставник? О боже мой, бро, не начинай. Не называй её так. Думаю, нам не стоит об этом говорить, потому что вряд ли я скажу что-то хорошее. На днях я увидела кое-что — фух, стоит мне это сказать? Да наплевать, скажу — Ронда рассказывала о прошлом… В дзюдо у нас есть штука под названием Иппон Дори. Ты выходишь в центр, идут живые схватки, так что если проводишь бросок, победитель остаётся. Допустим, мы с тобой схватились, это как «царь горы» — последний, кто остался, тот и победил. Нет ограничения по времени. Может быть 30-секундная схватка или 30-минутная.

Так вот она в интернете рассказывает историю: «Да, у меня было много гордости, так что я проводила на татами с этими девушками по часу, а затем какой-то 90-килограммовый парень сжалился надо мной и вышел, чтобы бросить меня». Парень, это буквально наглая, ****** ложь. Ты просто выдумываешь хрень. Этого никогда не было», — сказала Харрисон на YouTube-канале Death Row MMA with Jorge Masvidal.