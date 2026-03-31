Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пимблетт заявил, что в день боя в лёгком дивизионе его вес больше, чем лимит для среднего

Комментарии

31-летний британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт рассказал о своей весогонке во время поединков в промоушене UFC.

«Я вешу 70 килограммов (155 фунтов) только один или два часа. В клетку выхожу уже с весом в 87 килограммов (191 фунт)», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.

Бойцы среднего дивизиона в момент взвешивания не должны превышать 83,9 кг (185 фунтов).

На счету англичанина 23 победы и четыре поражения в смешанных единоборствах. В своём последнем поединке Пимблетт дрался с американском Джастином Гэтжи за временное чемпионство в лёгком весе. Пимблетт потерпел поражение единогласным судейским решением.

Комментарии
