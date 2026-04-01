Чемпионка UFC Харрисон раскритиковала предстоящий бой Роузи и Карано

Чемпионка UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон высказалась о карде турнира промоушена, созданного при участии блогера и профессионального боксёра Джейка Пола, Most Valuable Promotions (MVP).

«Лучший кард в истории единоборств», вы не слышали? (смеётся) Роузи заявила, что это лучший женский бой всех времён. Сколько Джине? Она не дралась 17 лет. Да заткнитесь вы», — сказала Харрисон на YouTube-канале Death Row MMA with Jorge Masvidal.

Помимо поединка Роузи и Карано в рамках ивента пройдёт бой между британцем дагестанского происхождения Мухаммедом Мокаевым и бразильцем Адриано Мораесом в наилегчайшем весе, а также бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе бразильцем Джуниором дос Сантосом и кубинцем Робелисом Деспейном. Также отметим, в рамках шоу выступит бывший чемпион Bellator в полусреднем весе американец Джейсон Джексон. Его соперником станет соотечественник Лоренц Ларкин. Также Нейт Диаз столкнётся с Майком Перри.