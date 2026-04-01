Райан Гарсия и Девин Хейни поссорились в социальных сетях

27-летний американский профессиональный боксёр и обладатель титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) Райан Гарсия и его 27-летний соотечественник и обладатель титула WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Девин Хейни вновь устроили перепалку в социальных сетях.

«Девин в страхе», — написал Гарсия в социальной сети Х.

«Ты до смерти боишься записываться на тест на наркотики… Я сказал Турки [Аль аш-Шейху], что надо тебя проверить. Запишите его на тест на наркотики», — ответил Хейни.

Поединок между Гарсией и Хейни должен был состояться 20 апреля 2024 года, но Райан не уложился в лимит первого полусреднего веса и не смог претендовать на титул. Бой не состоялся.