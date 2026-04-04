Царукян высмеял Ковингтона из-за иска против Масвидаля, назвав себя «королём Майами»

Второй номер рейтинга лёгкого дивизиона UFC Арман Царукян высмеял американца Колби Ковингтона, который подал иск против Хорхе Масвидаля из-за нападения в 2022 году.

«Реальный король Майами. Не волнуйтесь, я не подаю в суд, когда ввязываюсь в драку», — написал Царукян в соцсетях.

Ранее стало известно, что Ковингтон подал иск против Масвидаля, требуя компенсацию в размере более $ 50 тыс. По утверждению истца, Масвидаль напал на него у ресторана в Майами-Бич, в результате чего Ковингтон получил травму мозга и повредил часы Rolex на сумму около $ 15 тыс. Масвидаль признал вину в нанесении побоев и был приговорён к двум дням тюремного заключения.

Царукян находится в конфликте с UFC после того, как ударил головой Дэна Хукера на битве взглядов в Катаре. Он также снялся с титульного боя с Исламом Махачевым в начале 2025 года.