UFC Fight Night 272: полный кард участников, список бойцов

В ночь на 5 апреля в Лас-Вегасе, США, состоится очередной турнир промоушена UFC Fight Night 272, в главном поединке которого свой бой проведёт бразилец Ренато Мойкано. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом турнира.

UFC Fight Night 272. Кард турнира:

Основной кард

Ренато Мойкано — Крис Данкан;

Вирна Жандироба — Табат Риччи;

Абдул-Рахман Яхьяев — Брендсон Рибейро;

Рафаэль Эстевам — Этин Эвинг;

Томми Макмиллен — Маноло Дзеккини.

Предварительный кард

Гильерме Пат — Томас Питерсен;

Роберт Рухала — Хосе Мауро Делано;

Алессандро Коста — Стюарт Николл;

Ландо Ванната — Дарриус Флауэрс;

Дионе Барбоса — Мелисса Гатто;

Азамат Бекоев — Тришон Гор;

Элис Перейра — Хейли Кауэн.