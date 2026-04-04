UFC Fight Night 272: полный кард участников, список бойцов

В ночь на 5 апреля в Лас-Вегасе, США, состоится очередной турнир промоушена UFC Fight Night 272, в главном поединке которого свой бой проведёт бразилец Ренато Мойкано. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом турнира.
UFC Fight Night 272. Кард турнира:
Основной кард
Ренато Мойкано — Крис Данкан;
Вирна Жандироба — Табат Риччи;
Абдул-Рахман Яхьяев — Брендсон Рибейро;
Рафаэль Эстевам — Этин Эвинг;
Томми Макмиллен — Маноло Дзеккини.
Предварительный кард
Гильерме Пат — Томас Питерсен;
Роберт Рухала — Хосе Мауро Делано;
Алессандро Коста — Стюарт Николл;
Ландо Ванната — Дарриус Флауэрс;
Дионе Барбоса — Мелисса Гатто;
Азамат Бекоев — Тришон Гор;
Элис Перейра — Хейли Кауэн.