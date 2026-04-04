Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вице-президент PFL рассказал, как не дал бойцу титульник из-за скучного боя

Комментарии

Вице-президент промоушена Professional Fighters League (PFL) Майк Коган рассказал историю, как не дал 30-летнему американскому бойцу Арчи Колгану титульный поединок после победы.

«У нас есть Арчи Колган, например, у которого был рекорд 11-0. Но я ему не дал титульный бой, потому что в своём поединке он его не заслужил, он должен был показать что-то большее. Я с ним поговорил, мы ему дали Мансура Барнауи, и он уже показал, что заслужил боя за титул», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Колган 14 сентября 2024 года победил единогласным решением Мануэля Соузу, а 20 июня сразился с Бернауи, где также победил единогласным решением. Уже 2 октября получил поединок Джей-Джеем Уилсоном.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android