Вице-президент PFL рассказал, как не дал бойцу титульник из-за скучного боя

Вице-президент промоушена Professional Fighters League (PFL) Майк Коган рассказал историю, как не дал 30-летнему американскому бойцу Арчи Колгану титульный поединок после победы.

«У нас есть Арчи Колган, например, у которого был рекорд 11-0. Но я ему не дал титульный бой, потому что в своём поединке он его не заслужил, он должен был показать что-то большее. Я с ним поговорил, мы ему дали Мансура Барнауи, и он уже показал, что заслужил боя за титул», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Колган 14 сентября 2024 года победил единогласным решением Мануэля Соузу, а 20 июня сразился с Бернауи, где также победил единогласным решением. Уже 2 октября получил поединок Джей-Джеем Уилсоном.