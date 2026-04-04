Пельмень Камоцкий выразил желание провести боксёрский бой в андеркарде у Бивола

Василий «Пельмень» Камоцкий, выступающий на турнирах по пощёчинам, выразил желание выступить на боксёрском турнире RCC 30 мая.

«Я слышал, что 30 мая здесь будет Дмитрий Бивол. Я готов принять участие в этом турнире и даже открыть турнир. Сделайте мне бой — я имею желание выступить по боксу. Почему в RCC? Потому что они делают бокс, я их хорошо знаю и хочу у них выступить. Хорошая организация.

У меня в боксе опыт есть маленький. Я бился с Зулузиньо, с Большим Папой тоже мы бились на голых кулаках. Дрался с казахом, который потом на Ural FC выиграл Дацика, а до этого я его побил.

Почему бокс? Потому что мне в боксе разрешает выступать Power Slap — ММА, голые кулаки, пощёчины только у них. А вот по боксу можно, когда будет большой промежуток времени между моими турнирами. Чтобы как-то не повлияло на это. Поэтому я готов с таким же толстеньким, как я, мёртвеньким подраться», — сказал Камоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

