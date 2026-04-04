Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Азамат Бекоев – Тришон Гор: где смотреть бой, на каком канале

Азамат Бекоев — Тришон Гор: где смотреть бой, на каком канале
В ночь на 5 апреля в Лас-Вегасе, США, состоится очередной турнир промоушена UFC Fight Night 272, в одном из поединков карда которого сразятся 30-летний российский боец смешанного стиля, выступающий в среднем весе, Азамат Бекоев и 31-летний американец Тришон Гор.

UFC 2026. UFC Fight Night 272, Лас-Вегас, США
Азамат Бекоев — Тришон Гор (W)
05 апреля 2026, воскресенье. 00:50 МСК
Азамат Бекоев
Окончено
SUB
Тришон Гор

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 00:00 мск, главного карда – в 3:00 мск.

Поединок Бекоева и Гора ориентировочно начнётся 0:50 мск.

На счету Азамата — 20 побед и четыре поражения. 16 своих побед россиянин одержал досрочно — восемь нокаутом и восемь сабмишеном, а ещё четыре — судейским решением. Гор в свои 31 год провёл 11 поединков в статусе профессионала. У него семь побед (четыре — сабмишеном, две — нокаутом и одна — судейским решением), а все четыре поражения потерпел досрочно — два нокаутом и два сабмишеном.

«Плюс 100 лошадиных сил». Бекоев не сломался после поражения в UFC
