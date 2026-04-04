Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке в Ирландии

37-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, являющийся первым двойным чемпионом в истории промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC), принял участие в выставочном боксёрском поединке у себя на родине.

Поединок прошёл на ринге в заполненном зрителями зале Crumlin Boxing Club, находящимся в столице Ирландии Дублине, и продлился три раунда. За это время рефери дважды засчитал стоячий нокдаун со стороны именитого ирландского бойца. Соперником Макгрегора стал боксёр-любитель и его соотечественник Барри Нолан.

На счету Конора всего лишь один официальный боксёрский поединок в карьере, который он провёл против Флойда Мейвезера и проиграл техническим нокаутом.