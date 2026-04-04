Тренер Сланов объяснил, почему Махмудов может победить Фьюри

Первый тренер Мурата Гассиева, а ныне тренер обладателя поясов WBA Continental и IBF Europe в тяжёлом весе Артёма Сусленкова Виталий Сланов поделился ожиданиями от боя между россиянином Арсланбеком Махмудовым и британским тяжеловесом Тайсоном Фьюри. Это противостояние состоится 11 апреля в Лондоне.

«Фьюри — непонятный боксёр. Он может провести классный бой на равных с Усиком, а может, как с Фрэнсисом Нганну, провести невзрачный поединок, да ещё и в нокдауне побывать. А учитывая мощь и размеры Махмудова… Да, может класс Махмудова не такой высокий, но он физически очень силён. Для Махмудова это большой шанс. Тайсон Фьюри пропускает, сколько раз он падал. Хотя Фьюри мужественный, но его пик уже прошёл. Так что для Махмудова это хороший шанс о себе заявить, чтобы запомниться», — сказал Сланов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.