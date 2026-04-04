Сын Мэнни Пакьяо одержал дебютную победу в профессиональном боксе

Сын Мэнни Пакьяо одержал дебютную победу в профессиональном боксе
В ночь на 4 апреля в городе Темекьюла, штат Калифорния (США), состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого свой поединок провёл Джимуэль Пакьяо (Эммануэль Пакьяо-младший), являющийся сыном 47-летнего бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо.

Соперником 25-летнего Джимуэля стал американский атлет Деррик Гейтс. Поединок был завершён техническим нокаутом после того, как сын Пакьяо дважды отправил своего соперника в нокдаун.

Для Джимуэля этот поединок стал вторым в профессиональном боксе. В своём дебюте осенью 2025 года, он свёл вничью четырёхраундовый поединок против другого дебютанта — Брэндона Лалли.

