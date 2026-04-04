Коган: обсуждалось много боёв с участием Нганну, Немков был одним из вариантов

Вице-президент промоушена Professional Fighters League (PFL) Майк Коган рассказал, какие в организации были планы на бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсиса Нганну, который после подписания контракта в 2023-м провёл всего лишь один бой до того, как соглашение истекло в начале 2026-го.

«Нганну же был занят, в боксе проводил бои, потом была трагедия — у него скончался сын. Не думаю, что это большая проблема, так просто сложилось. Обсуждался ли бой Нганну с Немковым? Обсуждалось много боёв, и Немков был одним из вариантов, да», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.