Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Мераб Двалишвили показал раздробленный нос после нового перелома
Комментарии

35-летний грузино-американский боец смешанного стиля и бывший чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Мераб Двалишвили показал рентгеновские снимки раздробленного носа после получения новой травмы.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

«Просто ещё один обычный день в моей жизни», — подписал изображения Двалишвили.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Также Мераб заявил, что если исправлять проблему с носом без операции, то врачу понадобится сломать другие кости, чтобы вправить нос, а восстановление займёт до одного года. Поэтому бывший чемпион UFС планирует лечь на операцию.

Свой последний поединок Двалишвили провёл 6 декабря 2025 года в статусе чемпиона, защищая свой титул от россиянина Петра Яна. По итогам сражения Пётр единогласным решением победил Мераба и стал новым чемпионом.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android