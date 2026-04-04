Фото: Мераб Двалишвили показал раздробленный нос после нового перелома

35-летний грузино-американский боец смешанного стиля и бывший чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Мераб Двалишвили показал рентгеновские снимки раздробленного носа после получения новой травмы.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

«Просто ещё один обычный день в моей жизни», — подписал изображения Двалишвили.

Также Мераб заявил, что если исправлять проблему с носом без операции, то врачу понадобится сломать другие кости, чтобы вправить нос, а восстановление займёт до одного года. Поэтому бывший чемпион UFС планирует лечь на операцию.

Свой последний поединок Двалишвили провёл 6 декабря 2025 года в статусе чемпиона, защищая свой титул от россиянина Петра Яна. По итогам сражения Пётр единогласным решением победил Мераба и стал новым чемпионом.