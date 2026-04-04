Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Звезда WWE атаковал iShowSpeed на стриме перед возможным поединком на WrestleMania

Комментарии

В четверг, 2 апреля, популярный стример Даррен Уоткинс, известный под никнеймом iShowSpeed, провёл трансляцию на своём YouTube-канале, в концовке которой неожиданно появился бывший чемпион США промоушена WWE Эл Эй Найт.

iShowSpeed был удивлён появлением рестлера, спрашивая, как тот попал к нему в дом. В результате их диалога Эл Эй Найт атаковал стримера, бросив его на стол с монитором и камерой. После чего iShowSpeed прервал трансляцию.

Причиной визита рестлера на стрим к iShowSpeed стало появление Уоткинса на еженедельному шоу WWE Raw ранее на этой неделе. Во время драки титульного поединка братьев Усо с Логаном Полом и Остином Тиори, Эл Эй Найт появился в рингсайде и атаковала Пола, а находящийся рядом в зрительном зале iShowSpeed случайно ударил кастетом Найта по голове, что в результате помогло Логану и Остину стать чемпионами.

Различные реслинг-инсайдеры сообщают, что данное появление рестлера на стриме iShowSpeed может стать подготавливающим зрителя к командному поединку с участием стримера на крупнейшем шоу WrestleMania 42, в рамках которого в середине апреля iShowSpeed в команде с Логаном Полом и Остином Тиори сразится с братьями Усо и Эл Эй Найтом.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android