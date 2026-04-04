Тимофей Цзю перевесил непобеждённого Дениса Нурджу перед поединком

В субботу, 4 апреля, в Вуллонгонге, Австралия, состоялась церемония взвешивания бывшего чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийца Тимофея Цзю (26-3, 18 KO) и непобеждённого албанца Дениса Нурджи (20-0, 9 КО).

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Денис Нурджа
05 апреля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тим Цзю
Окончено
UD
Денис Нурджа

Тимофей показал на весах 71,2 кг, а его соперник из Албании — 71,0. Бойцы сразятся за региональный вакантный титул WBO International в среднем весе.

Тиму Цзю 31 год. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе. В своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Цзю победил единогласным решением американца Энтони Веласкеса.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Видео: битва взглядов Тимофея Цзю и Дениса Нурджи.

