Вице-президент PFL высказался о решениях судей в двух боях Усмана Нурмагомедова и Хьюза

Вице-президент промоушена Professional Fighters League (PFL) Майк Коган объяснил, почему судьи в обоих поединках Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза принимали решения в пользу россиянина.

«Судьи приняли решение, оба боя выиграл Усман. Да, первый поединок был близким. Думаю, Усман где-то недооценил Хьюза. Может, был плохой лагерь. Трудно рассуждать. Люди не понимают одну вещь, но это и не их проблема, потому что они фанаты — хотят забыть о своих проблемах и посмотреть, как два человека друг друга отдубасили, а потом пойти по домам. Но бойцы же тоже люди, у них бывают хорошие и плохие дни, семейные проблемы. И они должны всё оставить в стороне, подготовиться к бою и в этот день, в это время зайти в клетку.

Нет же такого, что один говорит: «Сегодня плохо себя чувствую, давай завтра». Нет, именно в этот момент он должен зайти и выступить. Это нелегко. Если бы было легко, все бы делали. Даже просто в жизни нелегко делать это, когда нет кого-то, кто бьёт тебя кулаками по лицу. Усман выиграл первый бой, он был близким. Второй бой он выиграл без вопросов, не знаю, почему люди думают, что там есть какие-то вопросы. Он контролировал бой, дистанцию, контролировал, когда поединок будет проходить в партере, а когда — в стойке», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.