«Чтобы на душе спокойно было». Хабиб Нурмагомедов рассказал о работе в тренажёрном зале

37-летний прославленный российский боец и бывший чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC), а ныне член Зала славы промоушена непобеждённый Хабиб Нурмагомедов выложил в социальных сетях кадр со своей тренировки в тренажёрном зале.

Хабиб Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, одержав в них 29 побед. 13 из его побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.