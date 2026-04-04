Дмитрий Бивол пожелал удачи Павлу Силягину перед боем за титулы IBF и IBO

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол пожелал удачи своему соотечественнику и претенденту на мировой титул Павлу Силягину, выступающему в промоушене RCC Boxing Promotions, в преддверии его поединка за вакантный титул IBF и чемпионство IBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) с кубинцем Ослейсом Иглесиасом, который состоится 10 апреля в Монреале (Канада).

На счету 32-летнего Силягина 14 боёв в статусе профессионала, в 13 из которых он одержал победы, а один завершился в ничью. В своём последнем поединке Павел техническим нокаутом в первом раунде победил Ризвана Элиханова на турнире RCC 10 февраля 2024 года.