Вице-президент PFL: хотим, чтобы Усман Нурмагомедов остался у нас, и стремимся к этому

Вице-президент Professional Fighters League (PFL) Майк Коган объяснил, почему промоушен заинтересован в сохранении непобеждённого чемпиона организации в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова.

«Нам было бы очень приятно сохранить Нурмагомедова. Он великолепный чемпион, уникальный боец, долго бился и в Bellator, и теперь в PFL. Но если он решит, что не хочет оставаться, как к этому готовиться? Если у кого-то есть идеи, буду рад. Много бойцов приходит и уходит и в UFC, и у нас. Это часть жизни, ко всему приспособимся и будем идти дальше, но, конечно, хотели бы, чтобы Усман остался и продолжал карьеру у нас. Мы к этому стремимся, а там уже как получится», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.