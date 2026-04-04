Майк Коган: Усман показывает 40-50% от потенциала, он дойдёт до чемпионства в UFC

Вице-президент промоушена Professional Fighters League (PFL) Майк Коган высоко оценил навыки 27-летнего российского бойца и непобеждённого чемпиона в лёгком весе Усмана Нурмагомедова.

«Усман — топ-боец. И моё личное мнение, он на сегодняшний день показывает, может быть, 40-50% от своего потенциала. То, что он в боях делает, это примерно 50% от того, что он умеет. Возможно, даже меньше. Настолько он талантливый. И по мере его развития вы увидите уникальные вещи, которые он может делать. Он дойдёт до чемпионства, это 100%», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.