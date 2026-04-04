Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вице-президент PFL: у Дитчевой колоссальный потенциал, есть все качества звезды

Комментарии

Вице-президент промоушена Professional Fighters League (PFL) Майк Коган высказался о непобеждённой британской спортсменке Дакоте Дитчевой, выступающей в наилегчайшем весе.

«Потенциал у неё колоссальный. Она билась в прошлом году с Тайлой Сантос, у который было 19-2, одно из поражений было от Шевченко. Очень высокого класса боец, но Дитчева её просто разнесла. Дакота билась с Дженной Бишоп, шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу. Окей, в стойке она, может, не очень сильна, но в партере… Она повалила Дакоту? Так что с точки зрения таланта Дитчева — номер один, суперталантливая. По поводу звезды… У неё, конечно, есть все качества: хорошие интервью, бьётся зрелищно, во всех боях пытается нокаутировать, стойка феноменальная. Так что да, это боец очень высокого класса», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android