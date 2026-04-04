Вице-президент PFL: у Дитчевой колоссальный потенциал, есть все качества звезды

Вице-президент промоушена Professional Fighters League (PFL) Майк Коган высказался о непобеждённой британской спортсменке Дакоте Дитчевой, выступающей в наилегчайшем весе.

«Потенциал у неё колоссальный. Она билась в прошлом году с Тайлой Сантос, у который было 19-2, одно из поражений было от Шевченко. Очень высокого класса боец, но Дитчева её просто разнесла. Дакота билась с Дженной Бишоп, шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу. Окей, в стойке она, может, не очень сильна, но в партере… Она повалила Дакоту? Так что с точки зрения таланта Дитчева — номер один, суперталантливая. По поводу звезды… У неё, конечно, есть все качества: хорошие интервью, бьётся зрелищно, во всех боях пытается нокаутировать, стойка феноменальная. Так что да, это боец очень высокого класса», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.