Майк Коган: те, кто будет смотреть турнир MVP, особо не ждёт там боёв высокого класса

Вице-президент Professional Fighters League (PFL) Майк Коган высказался о появлении нового промоушена смешанных единоборств Most Valuable Promotions (MVP), созданного при участии блогера и профессионального боксёра Джейка Пола.

«У таких лиг, как UFC, PFL, ACA [есть] цели развить бойцов, поднять их по рейтингам, а потом сводить лучших между собой в боях за титул. А у MVP формат больше такой: взять звезд, бойцов, которых знают, создать шоу для фанатов. Необязательно, что они захотят это смотреть из-за того, что там конкурентные бои. Кто-то просто был фанатом Роузи, кто-то фанатом Карано или Диаза. Это просто другой формат турнира. Те, кто будет смотреть турнир, особо не будут ждать боёв высокого класса», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

