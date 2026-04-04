Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Может случиться в любой момент». Чемпион ОИ-2020 — о переходе в UFC

Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также непобеждённый боец ММА американец Гейбл Стивесон рассказал, что ожидает подписания контракта с UFC в ближайшие дни.

«У меня запланировано несколько схваток в RAF. Но титул UFC для меня важнее. Я всем говорю, что занимаюсь смешанными единоборствами на постоянной основе и хотел бы продолжать в том же духе. Но у меня хорошие новости: это [подписание контракта с UFC] может случиться уже совсем скоро. Буквально в любой момент.

Думаю, что этот дивизион неконкурентный, это отличная возможность для меня заявить о себе и стать новым бойцом, который будет доминировать на глазах у фанатов и побеждать многих тяжеловесов. День за днём, шаг за шагом, я буду краток и прост. Не буду называть имён, но это должно случиться с каждым», — приводит слова Стивесона портал MMAJunkie.

