Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC Fight Night 272: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

Комментарии

В воскресенье, 5 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 272, в главном событии которого сойдутся бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано и представитель Шотландии Крис Данкан.

UFC 2026. UFC Fight Night 272, Лас-Вегас, США
Ренато Мойкано (W) — Крис Данкан
05 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Ренато Мойкано
Окончено
SUB
Крис Данкан

Турнир начнётся в 00:00 мск. Его можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass.

В профессиональном рекорде Мойкано 20 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, семь поражений, а один бой был признан ничьей. В профессионалах Ренато дебютировал в 2010 году.

У Криса, в свою очередь, в рекорде 15 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и два поражения. Данкан выступает на профессиональном уровне с 2014 года.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android