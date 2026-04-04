UFC Fight Night 272: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В воскресенье, 5 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 272, в главном событии которого сойдутся бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано и представитель Шотландии Крис Данкан.

Турнир начнётся в 00:00 мск. Его можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass.

В профессиональном рекорде Мойкано 20 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, семь поражений, а один бой был признан ничьей. В профессионалах Ренато дебютировал в 2010 году.

У Криса, в свою очередь, в рекорде 15 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и два поражения. Данкан выступает на профессиональном уровне с 2014 года.