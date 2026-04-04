Азамат Бекоев — Тришон Гор: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В воскресенье, 5 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 272, в рамках которого пройдёт поединок между россиянином Азаматом Бекоевым и американцем Тришоном Гором.

Ориентировочно бой начнётся не ранее 0:50 мск. Его можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass.

Бекоеву 30 лет. В профессиональном рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и четыре поражения. Азамат выступает в профи с 2017 года.

Гору, в свою очередь, 31 год. У Тришона в профессиональном рекорде шесть побед, из которых три были одержаны досрочно, и четыре поражения.