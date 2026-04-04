Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган назвал непобеждённого бойца ММА, которого считает феноменом

Комментарии

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган комплиментарно высказался в адрес 24-летнего чемпиона ОИ-2020 по вольной борьбе, а также непобеждённого бойца ММА соотечественника Гейбла Стивесона.

«Стивесон может быть даже лучше, чем Даниель Кормье. И крупнее его, намного крупнее. Он просто феномен, чувак. Кроме того, Гейбл тренируется с Джоном Джонсом… Он придёт в UFC, и у них у всех будут проблемы. Никто, кроме Джона, не смог бы конкурировать с этим парнем в этом виде спорта.

Проблема в том, что если парень так хорошо борется, то и в ударной технике не уступит. Проблема с бойцами с базой в борьбе в том, что их соперники всегда беспокоятся, что их могут перевести в партер. Скорость этого парня — смертоносное сочетание атлетизма, скорости, силы, габаритов и безумного борцовского опыта», — приводит слова Стивесона портал Bloody Elbow.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android