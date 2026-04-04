Тимофей Цзю – Денис Нурджа: во сколько начало, где смотреть трансляцию боя

В воскресенье, 5 апреля, в Вуллонгонге (Австралия) на арене «Уин Энтертеймент Центр» состоится бой между австралийцем Тимофеем Цзю и албанцем Денисом Нурджей, на кону будет стоять вакантный пояс WBO International в среднем весе.

Бой начнётся ориентировочно в 8:00 мск. На территории Российской Федерации поединок транслироваться не будет. Однако «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию противостояния, в которой отразит наиболее значимые детали и события.

Тиму 31 год. В рекорде австралийского боксёра 26 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения.

Денису, в свою очередь, 32 года. В рекорде албанского спортсмена 20 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и ни одного поражения.