Камару Усман предположил, из-за чего карьера Адесаньи пошла на спад

Камару Усман предположил, из-за чего карьера Адесаньи пошла на спад
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман предположил, из-за чего карьера экс-обладателя титула UFC в среднем весе соотечественника Исраэля Адесаньи пошла на спад в UFC.

«Когда твоя карьера только на подъёме, а ты сам ещё молод, просто думаешь: «Следующий бой, следующий бой, следующий бой». Ты идёшь в октагон, делаешь своё дело и побеждаешь. У тебя нет времени сомневаться в себе. Но когда ты был на вершине, а теперь скатываешься вниз, начинаешь сомневаться в себе, задавая себе вопросы: «Есть ли у меня ещё силы? Могу ли я ещё это делать? Так ли я хорош, как раньше?» Поэтому нужно найти способ взять себя в руки и развернуться на 180 градусов.

Он по-прежнему великолепен. Но когда сталкиваешься с сопротивлением, особенно [в бою] с таким сильным соперником, как Пайфер, и он начинает бить тебя по-настоящему жёстко, а ты пропускаешь эти удары, можешь ли ты взять себя в руки и сказать: «Знаете что, у меня ещё есть силы. Давайте вернёмся к плану на бой. Давайте я воспользуюсь своим бойцовским IQ и одержу победу»?

Но единственный, кто может ответить на этот вопрос, — это Иззи. Может ли взять себя в руки? Может ли найти в себе силы? Потому что у него по-прежнему есть навыки», — приводит слова Усмана портал Bloody Elbow.

