Деонтей Уайлдер дал краткую характеристику Дэвиду Бенавидесу, Кроуфорду и прочим боксёрам

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер дал краткую характеристику нескольким боксёрам.
— Шакур Стивенсон?
— Искусный боец.
— Райан Гарсия?
— Искусный боец.
— Девин Хейни?
— Львиное сердце.
— Теофимо Лопес?
— Он хорош.
— Дэвид Бенавидес?
— Монстр.
— Теренс Кроуфорд?
— Один из величайших, — сказал Уайлдер в интервью порталу DAZN.
Уайлдер дебютировал в профи в 2008 году. За это время Бронзовый бомбардировщик одержал 43 победы, потерпел четыре поражения, а один бой был признан ничьей. Кроме того, Деонтей является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине, которые прошли в 2008 году.