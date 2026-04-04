Деонтей Уайлдер дал краткую характеристику Дэвиду Бенавидесу, Кроуфорду и прочим боксёрам

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер дал краткую характеристику нескольким боксёрам.

— Шакур Стивенсон?

— Искусный боец.

— Райан Гарсия?

— Искусный боец.

— Девин Хейни?

— Львиное сердце.

— Теофимо Лопес?

— Он хорош.

— Дэвид Бенавидес?

— Монстр.

— Теренс Кроуфорд?

— Один из величайших, — сказал Уайлдер в интервью порталу DAZN.

Уайлдер дебютировал в профи в 2008 году. За это время Бронзовый бомбардировщик одержал 43 победы, потерпел четыре поражения, а один бой был признан ничьей. Кроме того, Деонтей является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине, которые прошли в 2008 году.