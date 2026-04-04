Йоэль Ромеро объяснил, как победить Илию Топурию

48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро объяснил, как взять верх над непобеждённым 29-летним обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

«Одно дело — представлять его силу, и совсем другое — чувствовать её. Мой план? Выбрасывать только хайкики. Не по корпусу, не по ногам. Пробивать хайкики, чтобы повредить руки и заставить его защищаться. Мы все знаем, что он сильно бьёт», — приводит слова Ромеро портал Bloody Elbow.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.