Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Йоэль Ромеро объяснил, как победить Илию Топурию

Комментарии

48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро объяснил, как взять верх над непобеждённым 29-летним обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

«Одно дело — представлять его силу, и совсем другое — чувствовать её. Мой план? Выбрасывать только хайкики. Не по корпусу, не по ногам. Пробивать хайкики, чтобы повредить руки и заставить его защищаться. Мы все знаем, что он сильно бьёт», — приводит слова Ромеро портал Bloody Elbow.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android